Na comparação com outubro do ano passado, a entidade informou que as vendas no setor avançaram 7,27 por cento.

No acumulado dos 10 meses do ano, segundo a Abras, o setor de supermercados registrou crescimento de 5,57 por cento nas vendas reais (deflacionadas pelo IPCA) contra igual intervalo de 2008.

(Reportagem de Cesar Bianconi)