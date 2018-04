Vendas de supermercados têm queda real de 2,01% em agosto As vendas de agosto dos supermercados brasileiros registraram uma queda real de 2,01% em relação ao mesmo mês de 2005. Na comparação com julho deste ano, a retração foi de 1,05%. No acumulado de 2006, o setor registra um recuo no faturamento de 2,73% até agosto, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A entidade mantém a projeção de fechar o ano com crescimento de 1% nas vendas reais.