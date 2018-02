Vendas de varejistas nos EUA sobem 1,8% em outubro

Apesar do aumento menor que o previsto, várias empresas do setor informaram melhora na margem e aumentaram suas previsões para os ganhos do terceiro trimestre deste ano. Entre as lojas voltadas para adolescentes, as vendas da Aeropostale cresceram 3% em outubro. As lojas de departamento mostraram desempenho misto. As vendas da Macy''s caíram 0,8% e as da J.C. Penney recuaram 4,5%, enquanto as da Kohl''s subiram 1,4%. As três tiveram resultados abaixo das expectativas. Por outro lado, a Nordstrom anunciou um aumento maior do que o previsto, de 6,5%.

No segmento de lojas de desconto, a Costco Wholesale teve alta de 5% nas vendas em outubro. A Target, no entanto, não atingiu as estimativas, anunciando aumento de 2,8% nas vendas. Entre as varejistas que aumentaram as projeções para os ganhos do terceiro trimestre estão J.C. Penney, Kohl''s, Aeropostale, e Ross Store. As informações são da Dow Jones.