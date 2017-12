Vendas de veículos batem recorde do ano em setembro As vendas de carros em setembro bateram o recorde do ano, com 118,3 mil unidades, resultado 25,6% superior ao de agosto. No acumulado do ano, as vendas de automóveis e comerciais leves somam 929.230 unidades, com queda de 9,5% com relação ao mesmo período de 2002. No mês passado, a General Motors liderou o mercado, mantendo participação de 23,5% nas vendas - só 200 unidades à frente da segunda colocada, a Fiat, com 23,3%. A Volkswagen ficou em terceiro lugar, com 22,2% de participação, e a Ford em quarto, com 11,6%. Todas as marcas registraram aumento de vendas em relação a agosto, mas a Renault teve o melhor desempenho: cresceu 46,5%, com 6 mil unidades comercializadas. Os dados são preliminares. O balanço completo, incluindo produção e exportação, será divulgado na próxima semana, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).