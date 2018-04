Vendas de veículos caem 15,65% na 1ª quinzena de novembro

As vendas totais de veículos caíram 15,65% na primeira quinzena de novembro, na comparação com igual período de outubro, totalizando 170.513 unidades, segundo dados divulgados há pouco pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Na comparação com o mesmo intervalo do mesmo mês de 2007, a queda foi de 15,71%. Os números incluem automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários. O segmento de automóveis e comerciais leves, especificamente, registrou retração de 20,1% na primeira quinzena de novembro em relação a outubro e de 19,29% na comparação com os primeiros quinze dias de novembro do ano passado. Ao todo, foram comercializados 89.950 unidades neste período.