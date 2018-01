Vendas de veículos crescem 13,3% na primeira quinzena do mês As vendas de automóveis e veículos comerciais leves cresceram 13,3% na primeira quinzena de fevereiro, se comparado o mesmo período de janeiro. Os dados, divulgados hoje pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), detalham que o número total saltou de 59.845 para 67.812 unidades. Tomando como base o mesmo período do ano passado, a alta foi ainda maior, de 17,1%. Porém, mesmo com a alta significativa nos primeiros 15 dias do mês, a consultoria MB Associados estima para o mês completo de fevereiro a comercialização de 119.453 automóveis e comerciais leves, número 4% inferior ao total de janeiro (125 mil unidades). Na comparação com fevereiro de 2005, essa estimativa significa um crescimento de 11%. Caminhões As vendas de caminhões nos primeiros 15 dias de fevereiro foram de 2.951 unidades, 4% menores em relação a igual período em janeiro, quando foram de 3.075. Na comparação com a mesma quinzena do ano anterior, quando foram comercializadas 3.281 unidades, a variação foi 10% menor.