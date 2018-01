Vendas de veículos crescem 15,1% em janeiro As vendas de automóveis em janeiro de 2007 somaram 152,9 mil unidades, o que representa alta de 15,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Na comparação com dezembro, as vendas do setor caíram 25,3%. A produção das montadoras instaladas no País somou 203,7 mil unidades no primeiro mês do ano, o que representa uma expansão de 4,25% em relação a janeiro de 2006 e um crescimento de 7,5% em relação a dezembro do ano passado. As exportações do setor totalizaram US$ 826,3 milhões, com crescimento de 3,1% em relação a janeiro do ano passado e uma retração de 24,2% em relação a dezembro.