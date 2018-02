Vendas de veículos crescem 72,5% em outubro na China As vendas de veículos aumentaram 72,5% na China em outubro na comparação com igual mês do ano passado, para 1,23 milhão de unidades, informou a associação que reúne as montadoras do país. No acumulado de janeiro a outubro deste ano, as vendas cresceram 37,7% ante igual intervalo do ano passado, para 10,89 milhões de unidades.