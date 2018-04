Vendas de veículos crescem 8% na 1ª quinzena de julho As vendas de veículos novos no mercado brasileiro somaram 137.919 unidades na primeira quinzena de julho, o que representa um crescimento de 8,18% ante igual período de julho de 2008. Comparando-se com os primeiros quinze dias de junho deste ano, vê-se uma alta de 3,49% nas vendas, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Os dados incluem automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.