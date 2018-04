Vendas de veículos flex sobem em janeiro contra dezembro As vendas de veículos bicombustíveis no Brasil cresceram em janeiro ante dezembro, para 163.545 unidades, ante 158.763 em dezembro, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) nesta segunda-feira. A comercialização dos flex caiu ante janeiro de 2008, quando as vendas atingiram 179.731 unidades. A participação dos flex no total das vendas de veículos leves em janeiro recuou para 86,2 por cento, contra 86,4 por cento em dezembro e 87,5 por cento em igual mês do ano passado. No mês passado, as vendas de veículos movidos exclusivamente a gasolina no Brasil somaram 18.134 unidades, contra 16.489 em dezembro e 16.694 em janeiro de 2008. (Reportagem de Vanessa Stelzer)