Vendas de veículos importados caem 6,62% em junho

Os dados se referem ao comércio de veículos das empresas BMW, Chrysler, Dodge, Effa Motors, Ferrari, Jeep, Kia Motors, Maserati, Pagani, Porsche e Ssangyong. A Abeiva não considerou todas as 17 associadas que agora compõem seu quadro porque, em junho, havia somente 11 delas.

No primeiro semestre, também comparando-se com o mesmo intervalo de 2008, as vendas das importadoras avançaram 6,80% e atingiram 12.955 unidades emplacadas.

Considerando todas as 17 associadas - o que inclui Chana, Hafei Motor, Jaguar, Jinbei, Land Rover e Suzuki -, em junho foram emplacados 3.453 veículos importados, 26,25% a mais que em relação ao mês de maio. Na comparação com junho de 2008, os emplacamentos subiram 16,73% no mês passado. No primeiro semestre, as importadoras filiadas à Abeiva venderam 25,33% mais carros sobre o mesmo período de 2008, totalizando 15.203 unidades.

Os números de emplacamentos em junho mostram que as associadas da Abeiva exibiram no mês uma participação de 8,7% dos totais de importados (39.845 unidades) e de 1,2% do mercado geral (289.792 veículos).