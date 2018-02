Vendas de veículos importados sobem 54,91% em agosto As vendas de automóveis importados cresceram 58,27% em agosto, sobre julho, totalizando 804 unidades, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores (Abeiva). Na comparação com agosto de 2005, a evolução foi de 54,91%. No acumulado de 2006, as filiadas da entidade - BMW, Ferrari, Kia Motors, Maserati, Porsche e Ssangyong - registram aumento de 3,47%. São 3.783 unidades vendidas neste ano, contra 3.656 veículos em igual período de 2005. A previsão da entidade é de que as montadoras filiadas à entidade encerrem o ano com cerca de 6 mil unidades vendidas. No varejo, as vendas fecharam com 644 unidades em agosto, 47,03% superior ao volume do mês anterior e 26,52% em relação a agosto de 2005, respectivamente. No acumulado de janeiro a agosto, foram comercializadas 3.539 unidades, volume 1,44% maior ante igual período do ano passado (3.479 carros). Em nota, o presidente da Abeiva, José Luiz Gandini, ressalta que a projeção inicial de vendas para o próximo ano é de um aumento de 8%, com um total anualizado de 6.500 unidades.