Vendas de veículos novos sobem 1,24% na 1ª quinzena

Levando-se em conta o desempenho de todos os segmentos analisados pela Fenabrave, que inclui motos e implementos rodoviários, o setor automotivo vendeu 212.289 unidades na primeira quinzena de dezembro, com elevação de 28,36% sobre os quinze dias iniciais de dezembro de 2008 e uma alta de 1,74% frente a novembro deste ano.

Considerando apenas automóveis e comerciais leves, as vendas subiram 44,05% relativamente a dezembro de 2008, para 124.828 unidades. No confronto com a primeira quinzena de novembro deste ano, houve acréscimo de 1,42% no número de emplacamentos.

Já a venda de caminhões e ônibus, com 7.399 unidades na primeira quinzena de dezembro, avançou 31,12% na comparação anual. Na base mensal, porém, caiu 1,60%.

Segundo a Fenabrave, nos primeiros 15 dias de dezembro foram vendidas 75.222 motocicletas, alta de 8,89% sobre intervalo correspondente de 2008 e de 2,56% frente ao mês passado.

As vendas de implementos rodoviários somaram 2.093 unidades neste mês, expansão de 24,36% sobre os 15 primeiros dias de dezembro de 2008. Contudo, na comparação com os quinze dias de novembro passado, foi registrada baixa de 4,47%.