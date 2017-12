Vendas de veículos reagem e crescem 38% A indústria automobilística retomou em março o ritmo de vendas do fim do ano passado, depois de dois meses de fraco desempenho. Foram vendidos 141,7 mil veículos (incluindo caminhões e ônibus), um aumento de 38% ante igual mês de 2003. Na comparação com fevereiro, houve melhora de 35%. No acumulado do trimestre, as vendas somam 353,9 mil unidades, 6,2% mais que nos primeiros três meses do ano passado, quando o mercado ainda estava inseguro em relação ao governo Lula. Entre outubro e dezembro, as montadoras venderam em média 146 mil carros por mês, o que garantiu ao setor fechar o ano com 1,428 milhão de unidades, resultado próximo do de 2002. A indústria iniciou 2004 com previsão de crescer 10% no mercado interno, mas os números já foram revistos por várias empresas. A expectativa baixou para 1,4 milhão a 1,5 milhão de unidades, volume que será atingido se o ritmo de março for mantido. Em março, a General Motors liderou o mercado, com 33.951 veículos vendidos. A Volkswagen ficou em segundo, com 31.745, seguida de perto pela Fiat, com 31.297. A Ford manteve-se em quarto, com 15.882 unidades. No acumulado do trimestre, a liderança é da Volks, com 84.479 unidades (23,9% do mercado), próxima da GM, com 83.338 (23,5%). A Fiat, líder em 2003, está na terceira posição, com 74.141 unidades (20,9%). Os dados incluem caminhões e ônibus, segmentos em que GM e Fiat não atuam.