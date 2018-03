Vendas de veículos sobem 35,75% na 1ª quinzena de outubro

Os emplacamentos de veículos novos no mercado brasileiro somaram 162.320 unidades na primeira quinzena de outubro, um crescimento de 35,75% ante igual período de outubro de 2008. Comparando-se com os primeiros 15 dias de setembro deste ano, houve alta de 19,41% nas vendas, segundo informou nesta terça-feira, 20, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Os dados incluem automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Levando-se em conta o desempenho de todos os segmentos analisados pela Fenabrave, que inclui ainda motos e implementos rodoviários, o setor automotivo vendeu 238.881 unidades na primeira quinzena de outubro, com elevação de 18,17% sobre os 15 dias iniciais de outubro de 2008 e de 12,66% ante setembro deste ano.

Considerando apenas automóveis e comerciais leves, as vendas subiram 38,26% ante outubro de 2008, para 155.670 unidades. Em relação à primeira quinzena de setembro deste ano, houve alta de 19,66% no número de emplacamentos. Já a venda de caminhões e ônibus, com 6.650 unidades na primeira quinzena de outubro, recuou 4,73% na comparação anual, embora tenha subido 13,85% na base mensal.

Segundo a Fenabrave, nos primeiros quinze dias de outubro foram vendidas 71.864 motocicletas, baixa de 8,10% ante intervalo correspondente de outubro de 2008 e decréscimo de 0,09% ante o mês passado. As vendas de implementos rodoviários somaram 1.983 unidades neste mês, o que indica um declínio de 13,18% sobre os 15 primeiros dias de outubro de 2008. No entanto, na comparação com setembro passado, foi registrada alta de 18,25%.