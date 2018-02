Vendas de veículos sobem 7,65% em agosto A indústria automobilística do País vendeu em agosto último, 178.538 veículos, ou seja 7,65% a mais do que em julho, quando colocou no mercado interno 165.838 veículos. O mês de outubro de 1997, foi considerado recorde com 179.897 unidades, o que representou 1.359 unidades a mais do que as vendas de agosto deste ano. Os números completos da indústria automobilística nacional serão divulgados na próxima terça-feira pela Associação Nacional de Veículos Automotores (Anfavea). No acumulado de janeiro a agosto deste ano, foram comercializados no mercado interno 1.205.540 veículos ou seja 10,5% sobre 1.090.498 de igual período do ano passado.As vendas continuam crescentes salientou uma fonte do setor automobilístico, explicando que há recursos para crédito e as recentes reduções da taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 14,25%), estimulam psicologicamente os consumidores.