Vendas de veículos usados em SP crescem 42,44% em 2006 As vendas de veículos usados cresceram 42,44% em 2006 no Estado de São Paulo, em relação ao ano anterior, totalizando 1.058.229 de unidades. Os dados são da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado de São Paulo (Assovesp) e Sindicato de Comércio Varejista de Veículos Usados no Estado de São Paulo (Sindiauto). Em dezembro as vendas cresceram 5,01%, em relação a novembro, totalizando 102.484 unidades. Na comparação com dezembro de 2005, cresceram 40%. Segundo as entidades, do total comercializado no último mês do ano, 75,4% foram veículos de motor 1 litro, o que representa um aumento de 2,16% em relação ao montante de negócios envolvendo esse tipo de veículo no mês de novembro. As vendas financiadas caíram 4 pontos porcentuais em dezembro, quando 74% dos negócios foram financiados. O prazo para pagamento, em contrapartida, aumentou em 90 dias para uma média de 40 meses. As vendas de motocicletas usadas, por sua vez, somaram 9.485 unidades em dezembro, com crescimento de 0,94% sobre novembro. No acumulado de 2006, o mercado de motos ficou 3,52% acima do acumulado de 2005, com a comercialização de 132.331 unidades. Dos negócios fechados com motos, em média, 69% foram financiados, o que representa uma queda de 3 pontos percentuais em relação a novembro. O prazo do financiamento caiu em 1 mês para 35 meses. A comercialização de caminhões caiu 0,89% em dezembro, sobre novembro, para 4.542 unidades. Os negócios financiados recuaram 1 ponto porcentual para 63%.