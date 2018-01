Vendas desaceleram no comércio e inadimplência cresce em maio A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) informou hoje que houve desaceleração nas vendas durante o mês de maio, com base nas consultas ao SCPC (vendas a prazo) e ao UseCheque (vendas à vista). Entretanto, houve aumento na inadimplência, percebida pela análise do aumento de registros recebidos e recuo de registros cancelados pelo SCPC. As consultas ao SCPC tiveram alta de 5,8% em relação a maio de 2004, chegando a 1.637.936, enquanto que as verificações ao UseCheque aumentaram 3,2% no período, totalizando 1.840.408 consultas. O crescimento foi menor que a média registrada no quadrimestre, de 6,3% para crediário e 4,8% para cheques. Em relação a abril, porém, houve aumento tanto nas verificações ao SCPC (10,2%) quanto nas consultas ao UseCheque (9%). Quando à inadimplência, os registros recebidos pelo SCPC cresceram 16% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado, chegando a 376.758 documentos, aumento superior à média registrada nos primeiros quatro meses do ano (9,6%). Em relação a abril, porém, houve queda de 0,7% na inclusão de registros. Já os registros cancelados aumentaram 6% em maio deste ano na comparação com o mesmo mês do ano passado e 6,1% em relação a abril, alcançando 271.676 documentos retirados do cadastro. O crescimento foi inferior à média registrada no quadrimestre, de 8,9%.