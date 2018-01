Vendas devem crescer 5% a 10% no ano As vendas no comércio paulista devem crescer de 5% a 10% este ano em relação ao ano passado. A expectativa é do economista da Associação Comercial de São Paulo, Emílio Alfieri. Segundo ele, as vendas no Dia dos Pais, que apresentaram aumento de 10,2% em média, confirmaram as previsões da entidade para o período, mas demonstraram que o mercado apresenta oscilações. "Os números indicam que o comércio vem se recuperando, mas sofrendo grandes flutuações", afirmou. As razões apontadas pelo economista para justificar a volatilidade são, de um lado, os aumentos de tarifas e dos combustíveis, e, de outro, a redução nas taxas de juros. As vendas à vista no Dia dos Pais, indicadas pelo número de consultas ao Telecheque, cresceram 17%. Já as vendas à prazo, medidas pelas consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) aumentaram 3,4% em relação ao mesmo período de 99. "Os resultados demonstram que houve uma redução na renda disponível para o crediário do consumidor, que optou por comprar à vista", observou Alfieri.