Vendas diretas movimentaram R$ 5,9 bi em 2001 O setor de vendas diretas - revendedores que visitam seus clientes de porta em porta - movimentou US$ 5,9 bilhões no Brasil no ano passado e registrou crescimento de 11% frente ao volume de negócios do ano anterior, que atingiu R$ 5,3 bilhões. Em relação a 1999, quando o setor faturou R$ 4,6 bilhões, a expansão foi de 28%. O cálculo é da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABVED), entidade que congrega 21 companhias no País. Neste ano, as receitas devem crescer 10%. Segundo a associação, o setor reúne 1,2 milhão de revendedores, a maioria mulheres que não têm vínculo empregatício com as empresas que representam. As principais companhias em atuação são a multinacional de cosméticos Avon e a nacional Natura. "Mas a ABVED calcula que cerca de 250 empresas operam com vendas diretas atualmente no Brasil", informou Marcelo Pinheiro, diretor da entidade, que promoveu seminário de logística para executivos na fábrica da Natura, em Cajamar (SP). Segundo Pinheiro, embora os negócios no Brasil estejam em expansão, o número de revendedores permanece estável desde 1996. Isso, em parte, é fruto da dificuldade de calcular o exército de vendedores espalhados por todo o imenso território do País. O executivo também destacou que as vendas diretas têm caráter social importante. "Há muitas mulheres que sustentam as famílias com seus rendimentos", disse. De acordo com a ABVED, 86% das vendas diretas no Brasil são de empresas de "cuidados pessoais". Isto é, são vendedores que oferecem cosméticos, perfumes, lingerie e bijuterias. O setor de "cuidados para o lar" reúne 11% dos negócios com utensílios para a casa. Complementos nutricionais e outros serviços fecham a conta. Agilidade De acordo com ele, a empresas de vendas diretas são normalmente mais ágeis do que as do varejo tradicional. "Elas têm que ´encantar´ o cliente, portanto fazem maior número de lançamentos e seu ciclo de vendas é normalmente menor do que as companhias tradicionais", afirma. O ciclo de vendas da Natura é de 21 dias e da Avon, de 19 dias. Outra característica, segundo ele, é a qualidade dos serviços, fundamental para manter a fidelidade do cliente. Segundo Pinheiro, a entidade internacional do setor, WFDSA, que reúne 1.300 companhias, calcula que as vendas diretas em todo o mundo movimentaram cerca de US$ 80 bilhões no ano passado, com 34 milhões de revendedores. O Japão foi o campeão, com negócios de US$ 32 bilhões, seguido pelos EUA, com movimento de US$ 22 bilhões. Outros países de grande expressão no setor são França e Itália, mas a dificuldade de calcular o total de vendas na Europa fez com que o Brasil ocupasse atualmente a terceira posição oficial no ranking do setor, com vendas de US$ 2,5 bilhões. "Mas isso, evidentemente, não reflete bem a realidade", afirmou Pinheiro.