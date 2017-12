Vendas do amélia.com.br crescem 10% A loja virtual amelia.com.br vem registrando um aumento de vendas de 10%, há seis semanas consecutivas. A informação é do diretor de Relações com Investidores da empresa, Aymar Giglio. Segundo ele, o desempenho considera as transações por Internet, telefone e fax. Somente pela Web, a receita em dezembro, até agora, representa um crescimento de 220% em relação ao mesmo intervalo de 99. O executivo disse que os negócios envolvem principalmente produtos eletroeletrônicos, cestas de natal e alimentos para as festas de final de ano. Giglio afirmou que o ticket médio nas compras do site amelia.com.br está 7% maior em relação à média verificada nos últimos três meses. Neste mês, o valor alcançou R$ 290,00. Considerando o mesmo intervalo comparativo, o número de pedidos diários no Amelia aponta uma evolução de 63%.