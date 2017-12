Vendas do Carrefour desaceleram no 2º tri, apesar de bom desempenho no Brasil

O Carrefour, maior varejista da Europa, disse nesta quinta-feira, 16, que o crescimento das vendas sob mesma base de comparação desacelerou no segundo trimestre, refletindo um ritmo mais fraco na França, apesar de uma aceleração na Espanha e robusto desempenho no Brasil.

O maior varejista do mundo depois do WalMart disse que as vendas do segundo trimestre foram de € 21,369 bilhões, pouco acima da média das estimativas de analistas, de € 21,3 bilhões.

Excluindo combustíveis e moedas, as receitas cresceram 2,6% no trimestre, uma desaceleração ante o crescimento de 3,2% no primeiro trimestre. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve crescimento de 4,2%.

As vendas em mesmas lojas nos hipermercados franceses subiram 0,5% após um aumento de 2,1% no primeiro trimestre.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O crescimento no Brasil, maior mercado do Carrefour depois da França, foi de 7,1% no trimestre, enquanto as condições do comércio na China (onde o Carrefour implementa uma nova estratégia de negócios) continuaram fracas, com queda de 12,3% vendas.

Apesar disso, o diretor financeiro da rede, Pierre Jean Sivignon, considerou o resultado positivo: "O Carrefour teve um começo de ano muito bom, nossas vendas subiram em relação a números fortes de 2014 e 2013", disse. "O grupo está agora numa dinâmica de crescimento há três anos." (Com informações da Agência Estado e da Reuters).