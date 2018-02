Vendas do Carrefour no Brasil subiram 40% em 2007 A varejista Carrefour anunciou um aumento de 10% na receita do quarto trimestre, como reflexo da performance robusta no mercado interno francês, e afirmou que espera crescimento no lucro operacional em 2008, com aumento das vendas externas. A receita do último trimestre de 2007 foi de 25,57 bilhões de euros (US$ 37,2 bilhões) e a companhia não informou o resultado do ano. No Brasil, as vendas cresceram 53,1% no quarto trimestre, para 2,1 bilhões de euros, e 40,2% em 2007, para 6,7 bilhões de euros. Uma convergência de fatores, incluindo o efeito positivo do calendário - com a véspera de Natal e de Ano Novo caindo em uma segunda-feira -, preços de combustíveis mais altos e inflação de alimentos, se traduziu em uma alta de 4% na receita na França, para 11,43 bilhões de euros. As informações são da Dow Jones.