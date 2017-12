Vendas do comércio caem 0,27% em novembro. Foi bom As vendas do comércio varejista caíram 0,27% em novembro do ano passado ante novembro de 2002, o melhor resultado divulgado pelo IBGE na pesquisa mensal de comércio desde dezembro de 2002. De lá para cá, o comércio vinha registrando taxas negativas nas vendas que variaram entre -1,6% até -11,35%, o pior resultado de 2003 e que foi apurado em março do ano passado. A pequena recuperação do setor no mês foi liderada pelos segmentos de móveis e eletrodomésticos (9,05%) e veículos e motos (6,03%). O técnico do Departamento de Comércio, Nilo Lopes, disse que a melhoria das condições de créditos estão puxando o segmento de bens duráveis, enquanto o baixo rendimento manteve negativos os segmentos de bens não-duráveis (supermercados e hipermercados com queda de 2,27%) e semi-duráveis (vestuário e calçados com queda de 2,87%). Para essa pesquisa o IBGE não divulga o dado comparativo com mês anterior. No acumulado de 2003 até novembro, as vendas do comércio caíram 4,52% ante igual período de 2002. A receita nominal de vendas manteve o ritmo de crescimento registrado ao longo do ano com aumento de 9,58% em novembro ante o mesmo mês de 2001. Ambiente melhor Nilo Lopes interpretou a queda de 0,27% das vendas do varejo em novembro, ante igual mês de 2002, como "dos males o menor". Apesar de ser o 12º resultado negativo consecutivo do setor, Lopes observou que a redução da intensidade da queda (em outubro, houve queda de 3,03%) mostra que a variação negativa de "apenas" 0,27% - a menor diminuição em 12 meses - mostra que "o setor está respondendo a um quadro de ambiente econômico mais favorável, já que o consumidor está mais confiante para comprar a prazo por causa das melhores expectativas para a economia". Lopes observou, entretanto, que "enquanto o rendimento dos trabalhadores não se recuperar, os segmentos de bens não-duráveis e semi-duráveis vão pagar o preço pela queda da renda, assim como o comércio em geral". Segundo a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, o início do processo de recuperação das vendas do comércio, com menor intensidade nos resultados negativos, está sendo liderado pelo segmento de bens duráveis, vinculado a crédito. O varejo de alimentos e bebidas, que depende da renda, continua apresentando quedas significativas nas vendas. Dados de dezembro Os dados das vendas do varejo relativos a dezembro do ano passado deverão confirmar alguma melhoria no desempenho do setor, segundo acredita Nilo Lopes. "A tendência é, em dezembro, de permanência desse ritmo de desaceleração dos dados negativos do comércio ou até mesmo de algum crescimento nas vendas ante igual mês de 2002", disse. Lopes observou que a base de comparação de dezembro de 2002 é muito deprimida, já que houve queda de 5,07% nas vendas ante igual mês do ano anterior. Para o acumulado de 2003, cujos resultados serão divulgados pelo IBGE em fevereiro, Lopes avalia que o desempenho das vendas será "com certeza negativo, o que está de acordo com os problemas econômicos do País na maior parte do ano e com a queda da renda". No acumulado de janeiro a novembro, houve queda de 4,52% nas vendas do comércio ante igual período do ano passado. Receita nominal A receita nominal de vendas do comércio desacelerou o ritmo de crescimento em novembro. Houve aumento de 9,58% na receita no mês ante igual período de 2002, o menor crescimento registrado desde março do ano passado (9,24%). Em outubro, o aumento havia sido de 11,72%. O técnico do departamento de comércio do IBGE disse que o aumento da receita confirma a continuidade dos reajustes de preços no varejo, mas "o ritmo de crescimento começa a diminuir porque as remarcações já não podem ser tão elevadas, porque a inflação está controlada. Aumentar muito os preços seria uma bobagem com um ambiente de queda na renda e inflação sob controle".