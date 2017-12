Vendas do comércio caem 1,98% em fevereiro As vendas do comércio brasileiro caíram 1,98% no mês de fevereiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Essa é na terceira queda consecutiva na comparação com o mês anterior. As vendas do varejo já acumulam quedas de 3,47% no primeiro bimestre deste ano e de 1,02% em 12 meses até fevereiro. Por outro lado, a receita nominal de vendas cresceu 19,36% em fevereiro ante igual mês de 2002, como resultado de aumento de preços. A maior queda do mês ocorreu no segmento de combustíveis e lubrificantes (-6,46%) e o melhor desempenho foi registrado em tecidos, vestuário e calçados (5,66%). Os números sobre o desempenho do comércio estão sendo divulgados esta manhã pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).