Vendas do comércio caem 3,82% em abril, diz IBGE As vendas do comércio varejista caíram 3,82% em abril ante igual mês do ano passado, informou hoje o IBGE. Foi a quinta queda consecutiva nas vendas do setor. No ano, o comércio acumulou até abril queda de 5,45% nas vendas e, em 12 meses, redução de 2,07%. A receita nominal de vendas, entretanto, permanece com sinais positivos e cresceu 18,44% em comparação a abril de 2002. A variação acumulada no ano é de 15,28% e a nos últimos 12 meses é de 10,64%. Todos os ramos do comércio pesquisados pelo IBGE sofreram queda nas vendas em abril: móveis e eletrodomésticos (-16,63%); combustíveis e lubrificantes (-6,80%); demais artigos de uso pessoal e doméstico (incluindo papelaria e informática, -3,11%); Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-1,05%); e Tecidos, vestuário e calçados (-0,85%). O ramo específico de hipermercados e supermercados (-0,41%) e o segmento de Veículos, motos, partes e peças (-23,03%) também registraram redução nas vendas no período.