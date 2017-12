Vendas do comércio caem pelo 11º mês seguido As vendas do comércio varejista caíram 3,04% em outubro ante outubro do ano passado. Segundo o IBGE, que divulgou a informação hoje, esta é a 11ª queda consecutiva nas vendas do setor nesse tipo de comparação. O resultado de outubro é próximo à queda verificada em setembro (-2,78%) ante setembro de 2002. Essa pesquisa não faz comparação de um mês com o mês imediatamente anterior. De janeiro a outubro, as vendas acumulam queda de 4,96%. Nos últimos 12 meses até outubro, a retração no volume de vendas é de 4,56%. De acordo com o IBGE, das cinco atividades que formam o indicador do comércio varejista, quatro apresentaram queda em outubro, ante igual mês do ano passado: o grupo de Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumos (-4,26%); o grupo de Demais Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (-4,10%); o grupo Combustíveis e Lubrificantes (-4,33%); e o grupo de Tecidos, Vestuário e Calçados (-1,82%). O único resultado mensal positivo foi o do grupo Móveis e Eletrodomésticos (+5,21%). Porém, a receita nominal de vendas em outubro cresceu 11,72%, ante outubro do ano passado. O IBGE explica que isso se deve a efeitos inflacionários, já que a pesquisa não é dessazonalizada. De janeiro a outubro, a receita acumula alta de 14,22% e de 13,59% nos últimos 12 meses até outubro.