Vendas do comércio caíram 0,9% em fevereiro, diz IBGE As vendas do comércio caíram 0,9% em fevereiro, comparado ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Segundo o economista Nilo Lopes, responsável pela pesquisa, a queda na renda e o patamar alto dos juros, comparados ao ano passado, prejudicaram a evolução das vendas. Essa é a quarta queda consecutiva do indicador, desde novembro do ano passado. No primeiro bimestre, o setor acumula um recuo de 1,02% comparado a 2001. Das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE, quatro registraram queda de vendas em fevereiro. A principal queda por atividade foi a do subgrupo de ?tecidos, vestuário e calçados?, de 3,7%, seguido por ?demais artigos de uso pessoal e doméstico?, cuja baixa foi de 2,44%. Em seguida, aparece o grupo ?Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo?, com retração de 1,39%, e ?Móveis e eletrodomésticos?, com recuo de 0,54%. O único impacto positivo foi o de ?Combustíveis e lubrificantes?, cujo volume de vendas cresceu 5,86%.