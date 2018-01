Vendas do comércio caíram 4,36% en julho As vendas do comércio varejista caíram 4,36% em julho ante julho do ano passado, segundo informou o IBGE. A queda acumulada de janeiro a julho de 2003 é de 5,42%. Nos últimos 12 meses, as vendas do comércio acumulam retração de 3,47% em julho. Embora o resultado do volume de vendas seja negativo, a receita nominal de vendas permanece com resultados positivos devido à correção da inflação. Em julho, houve alta de 14,14% na receita ante julho do ano passado. NO acumulado de 2003, a receita subiu 15,04% ante igual período de 2002. No acumulado dos últimos 12 meses até julho, a elevação da receita foi de 12,60%.