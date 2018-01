Vendas do comércio crescem 3,4% na semana do Dia dos Pais Levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Serasa apontou que as vendas do comércio no Brasil cresceram na semana do Dia dos Pais. Entre os dias 8 e 14 de agosto, houve aumento de 3,4% ante o mesmo período do ano passado. Na semana imediatamente anterior, de 1º a 7 de agosto, as vendas haviam crescido 1,3%. De acordo com a Serasa, no período de 12 a 14 de agosto, fim de semana do Dia dos Pais, as vendas aumentaram 11,9%, em relação ao mesmo período de 2004 - entre 6 e 8 de agosto. Quando se consideram somente as vendas na cidade de São Paulo, houve um aumento de 3,2%, na comparação com o fim de semana comemorativo do ano passado. Segundo os técnicos da Serasa, a expansão do crédito para as pessoas físicas e o recente aumento da massa de salários, ainda que de maneira discreta, contribuíram para o bom desempenho das vendas do comércio no período. A empresa de análise de crédito destacou também movimento superior no volume de consultas no fim de semana, em virtude, principalmente, das "vendas de última hora".