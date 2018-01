Vendas do comércio crescem 6,09% ante ano passado O volume de vendas do comércio varejista apresentou alta de 6,09% em janeiro ante igual mês do ano passado. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE, que não faz comparação com o mês anterior. A pesquisa mensal de comércio (PMC) ainda nã tem ajuste para descontar os efeitos sazonais dos meses. Embora o resultado de janeiro tenha sido positivo, o acumulado dos últimos 12 meses até janeiro permanece negativo em 2,89%. Em janeiro, a receita nominal cresceu 10,24%, devido a efeitos inflacionários. O segmento que apresentou maior crescimento mensal foi de móveis e eletrodomésticos (19,62%), seguida por tecidos, vestuário e calçados (5,32%). Hipermercados, supermercado, produtos alimentícios, bebidas e fumo também apresentou resultado positivo com alta de 2,87%. O grupo combustíveis e lubrificantes foi o único grupo em janeiro a registrar queda (-0,59%). O IBGE divulgou ainda o resultado do grupo veículos e motos, partes e peças, que teve alta de 8,11%; este último segmento não faz parte do cálculo do índice mensal de comércio, mas é calculado devido ao seu imapacto na economia.