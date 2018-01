Vendas do comércio crescem 6,24% As vendas do comércio varejista cresceram 6,24% em janeiro na comparação com igual mês do ano passado, segundo divulgou hoje o IBGE. Para essa pesquisa, não há dados comparativos a mês anterior. A receita cresceu 12,96% na mesma comparação. Houve uma desaceleração no ritmo de expansão das vendas em relação a dezembro de 2004, de 11,42%. Os técnicos do IBGE explicam o menor ritmo "pelo fato da base de comparação para 2005 ser superior a de 2004". No acumulado em 12 meses (fevereiro de 2004 a janeiro de 2005), as variações foram de 9,25% para as vendas e 13,17% para a receita.