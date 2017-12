Vendas do comércio de SP caem 3,8% em 2003 As altas taxas de juros, o crédito escasso, a perda de poder aquisitivo do consumidor e o aumento do desemprego colaboraram para uma queda de 3,86% no faturamento do comércio na região metropolitana de São Paulo em 2003, na comparação com o ano anterior, segundo a Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio SP). Para 2004, a expectativa da entidade é um crescimento de 3%, que dependerá da ampliação do poder de compra. "Mesmo que o aumento da oferta de crédito possa dar um empurrão inicial ao comércio, se a renda real não se recuperar, fica difícil haver crescimento no setor", afirmou em comunicado o presidente da Fecomércio SP, Abram Szajman. De todos os itens avaliados pela Pesquisa Conjuntural de Comércio Varejista (PCCV) - duráveis, semiduráveis, não-duráveis, automotivo e material de construção -, apenas o setor automotivo encerrou o ano passado com aumento nas vendas, de 6,01%. Em dezembro, quando o resultado do comércio é geralmente 30% acima dos outros meses do ano, o faturamento apresentou declínio de 3,64% na comparação com o mesmo mês de 2002. A baixa foi puxada pelos grupos de material de construção (-14,82%) e pelo setor de supermercados (-11,71%). Na comparação com novembro de 2003, entretanto, houve alta de 30,75%. Esse índice é maior do que o aumento de 23,41% verificado na comparação entre dezembro e novembro de 2002. Na avaliação da Fecomércio SP, a diferença no desempenho entre os dois meses de 2003 é muito grande e pode significar uma tendência de recuperação do comércio.