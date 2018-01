Vendas do comércio devem fechar ano no mesmo volume de 2001 O comércio varejista deverá fechar este ano com estagnação nas vendas em relação ao ano passado, segundo estimativa do técnico do departamento de comércio do IBGE, Nilo Lopes. Até outubro, o setor acumulou uma taxa negativa de -0,15% nas vendas. Lopes avalia que a estabilidade prevista para o comércio será um "desempenho ruim" porque a base de comparação do ano passado é bastante deprimida, já que o setor fechou 2001 com variação acumulada de -1,59% nas vendas. "É praticamente repetir um ano ruim", disse. O técnico avalia que não há como alcançar resultados positivos consecutivos no comércio porque o consumidor acaba tendo um comportamento instável em meio a um cenário de "indefinição econômica, elevação da inflação, altas taxas de desemprego e juros e renda em queda". O comércio alternou, no decorrer de todo este ano até outubro, desempenhos positivos e negativos mês a mês. Em outubro registrou aumento de 0,64% no confronto com igual mês do ano passado, ante taxa de -1,39% em setembro nessa base de comparação. Impacto negativo de SP e RS O comércio de São Paulo representou, junto com o Rio Grande do Sul, o principal impacto negativo nas vendas do varejo do País em outubro. O Estado reduziu as vendas em 0,48% ante igual mês do ano passado, refletindo os desempenhos negativos no mês de demais artigos de uso pessoal e doméstico (farmácia, livrarias, papelarias, lojas de disco e brinquedos, com queda de 3,85% e por tecidos, vestuário e calçados (-1,21%). Por outro lado houve desempenho positivo nos segmentos de combustíveis e lubrificantes (6,55%) e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,65%) e móveis e eletrodomésticos (0,56%). O técnico Nilo Lopes disse que São Paulo representa um peso de cerca de 40% na pesquisa mensal de comércio, que investiga todos os estados da Federação. Apesar do desempenho negativo, o comércio paulista desacelerou a queda em outubro ante setembro, quando havia registrado redução de 2,69%. O Rio Grande do Sul registrou queda de 4,73% em outubro. Em setembro a redução no Estado havia sido de 5,77%. Preço estável elevou venda de combustíveis A estabilidade de preços em outubro elevou as vendas de combustíveis e lubrificantes no mês (9,06%) na comparação com igual mês do ano passado, representando o maior impacto positivo para as vendas do comércio (0,64%) no período. O técnico Nilo Lopes disse que os preços estáveis naquele mês estimularam a utilização dos automóveis e elevaram o consumo. Outro fator apontado por ele foi a realização das eleições, que aumenta a frota em circulação no País. Outro impacto positivo foi dado pelos supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que apesar da redução de 0,50% nas vendas em outubro ante igual mês de 2001, desacelerou a queda em relação à que foi apresentada em setembro (-5,99%). "A desaceleração da queda nesse segmento, que tem peso de 40% na pesquisa, foi o principal fator responsável para reverter o resultado negativo do varejo em setembro para o positivo de outubro". Em setembro, o varejo havia registrado queda de 1,39% nas vendas.