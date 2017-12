Vendas do comércio em março crescem 1,75%, mostra IBGE As vendas do comércio varejista cresceram em março 1,75% em relação a fevereiro, segundo informou o IBGE. Pela primeira vez, o instituto divulgou o resultado na comparação mês ante mês anterior, tornando a pesquisa livre de influência de fatores sazonais. O resultado ficou próximo ao piso das estimativas, que iam de 1,30% a 6,20%, e abaixo da média de previsões, que era de 2,55%. Na comparação com março de 2004, o volume de vendas cresceu 8,61% em março deste ano. Por este comparativo, o crescimento ficou próximo ao teto das estimativas, que iam de 2,90% a 8,90%, e acima da média, que era de 6,50%. O volume de vendas acumulado no ano até março teve alta de 5,87%. No acumulado dos últimos 12 meses até março, o volume de vendas tem taxa de crescimento acumulada de 8,85%. Quanto à receita nominal de vendas, também livre de influências do fator sazonal, a receita cresceu 2,44% em março sobre fevereiro. Na comparação com março de 2004, a receita nominal cresceu 16,11% em março deste ano. No ano até março, a receita acumula alta de 12,79%. No acumulado dos últimos 12 meses até março, a receita tem taxa acumulada positiva de 13,64%. Já no comércio varejista ampliado, que inclui os setores de veículos, motos, partes e peças, e de material de construção, as vendas em março tiveram alta de 6,26% ante março de 2004, sendo que neste indicador não há ainda comparação com mês anterior. No acumulado do primeiro trimestre, as vendas do comércio ampliado têm alta de 5%. A receita nominal para este tipo de indicador registrou elevação de 15,38% ante março de 2004 e aumento de 14,36% no primeiro trimestre deste ano.