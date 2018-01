Vendas do comércio fecham 2003 com 3ª queda consecutiva As vendas do comércio varejista apresentaram em 2003 terceira queda anual consecutiva nas vendas, com redução de 3,68%, ante 2002, apontou levantamento do IBGE. A receita nominal, por outro lado, cresceu 13,4% no período. O último trimestre de 2003 apresentou os melhores resultados do ano, o que revela uma recuperação gradual do setor. Em dezembro, houve o primeiro resultado positivo de 2003, com aumento de 3,2% ante igual mês do ano anterior. O segmento de hiper e supermercados inverteu a tendência de queda e registrou aumento de 1,63% nessa base de comparação. A maior alta no mês foi registrada em móveis e eletrodomésticos (20,89%). A receita nominal de vendas cresceu 10,82% em dezembro, ante dezembro de 2002.