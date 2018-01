Vendas do comércio ficam estáveis em setembro As vendas do comércio varejista ficaram estáveis em setembro na comparação com agosto, com variação de +0,01%. Entre as atividades pesquisadas pelo IBGE, os destaques de alta foram tecidos, vestuário e calçados (4,43%) e hipermercados e supermercados (0,16%). O segmento de móveis e eletrodomésticos foi o destaque de queda (-2,57%). Na comparação com setembro de 2004, as vendas no varejo cresceram 5,62%, puxadas por móveis e eletrodomésticos (12,3%), tecidos, vestuário e calçados (11,46%) e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (3,86%). No terceiro trimestre, as vendas no comércio cresceram 5,63% sobre igual período do ano passado. No ano, o varejo acumula alta de 4,98% nas vendas.