Vendas do comércio na Páscoa crescem 6,4%, aponta Serasa As vendas do comércio cresceram 6,4% em todo o País na semana da Páscoa, entre os dias 2 e 8 de abril, ante período equivalente do ano passado. Os dados da Serasa mostraram ainda que o melhor período foi o último final de semana, quando a atividade do comércio registrou alta de 3,7%. A Serasa avalia que a Páscoa gerou bons resultados para o comércio paulistano, apesar de registrar índices de crescimento menores em comparação com o acumulado em todo o País. A evolução do comércio na capital paulista, ao longo da semana de Páscoa, foi de 2,8% sobre o mesmo período de 2006. O final de semana, novamente, puxou mais este crescimento, chegando a atingir uma alta de 10,2% nas vendas. No entender dos analistas da Serasa, os índices de crescimento apresentada pelas vendas do comércio é atribuída ao incremento da massa salarial real dos consumidores associada aos prazos de pagamento mais longos. "Além disto, a valorização cambial tem proporcionado preços mais em conta dos produtos importados, estimulando a comercialização dos artigos consumidos na Páscoa (pescados, vinhos, entre outros)", complementaram os analistas em comunicado enviado à imprensa. O Indicador Serasa do Nível de Atividade do Comércio tem como base uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da instituição. O levantamento compreende os períodos de 2 a 8 de abril de 2007 e o final de semana, de 6 a 8, comparado aos períodos de 10 a 16 de abril de 2006 e também no final de semana, de 14 a 16.