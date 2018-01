Vendas do comércio paulista crescem 6,3% no ano As vendas no comércio varejista da capital paulista aumentaram no primeiro semestre de 2005, na comparação com o mesmo período do ano passado, informou nesta sexta-feira a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). As consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que indica as negociações a prazo, cresceram 6,3%. As consultas ao Usecheque, que indica as vendas à vista, apresentaram alta de 4,4%. De acordo com nota da associação, o movimento do comércio foi bom apesar da alta dos juros entre setembro de 2004 e maio deste ano. A entidade diz que os motivos foram "a forte expansão de crédito consignado e a maior oferta de financiamento às pessoas físicas por parte dos bancos e financeiras".