Vendas do comércio têm ligeiro aumento para Dia dos Pais O Indicador Serasa do Nível de Atividade do Comércio verificou ligeiro aumento de 1,3% nas vendas do comércio no período de 1º a 7 de agosto, que antecede a semana do Dia dos Pais, quando comparadas ao período equivalente no ano passado, em todo o País. Segundo os técnicos da Serasa, a expansão do crédito para as pessoas físicas e o pequeno aumento da massa de salários ocorrido em maio contribuiu para a ligeira alta nas vendas do comércio na semana passada. Entretanto, as elevadas taxas de juros e as restrições na renda disponível das famílias ainda são obstáculos para um crescimento mais expressivo do consumo. Para o próximo final de semana espera-se um movimento levemente superior no volume de consultas, devido, principalmente, às vendas de última hora. O Indicador Serasa do Nível de Atividade do Comércio tem como base uma amostra das consultas realizadas no Banco de Dados da Serasa.