Vendas do comércio varejista caem 5,37%, diz IBGE As vendas do comércio varejista caíram 5,37% em junho, ante igual mês do ano passado. Esta foi a sétima queda consecutiva nas vendas do setor nesta base de comparação. No primeiro semestre do ano o varejo acumulou queda de 5,57% ante igual semestre de 2002, registrando o pior desempenho dos cinco semestres que compõem a série da Pesquisa de Comércio do IBGE. Em 12 meses, o comércio acumulou até junho queda de 2,95%. Em junho, todos os segmentos pesquisados apresentaram queda nas vendas com destaque para hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-8,27%); imóveis e eletrodomésticos (-4,73%). Por outro lado, a receita nominal de vendas do comércio cresceu 14,96% em junho ante igual mês do ano passado e acumulou no primeiro semestre um aumento de 15,24%.