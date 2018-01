Vendas do comércio varejista crescem 1,18% em junho ante maio As vendas do comércio varejista cresceram 1,18% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, segundo divulgou esta manhã o IBGE. Nas demais comparações, as taxas para o volume de vendas foram de 5,31% sobre junho de 2004; 4,64% no acumulado do primeiro semestre de 2005; e 7,29% no acumulado dos últimos 12 meses. A receita nominal de vendas cresceu 11,35% em relação a junho de 2004; 11,86% no semestre; e 13,72% no acumulado dos últimos 12 meses. Para a receita, não há dado comparativo a mês anterior. Na comparação com maio, o principal impacto positivo foi dado por móveis e eletrodomésticos (4,29%), atividade que também registrou forte crescimento (21,42%) na comparação com junho de 2004, ainda impulsionada pela oferta de crédito no varejo.