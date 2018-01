Vendas do comércio varejista crescem 12,8% As vendas do comércio varejista cresceram 12,8% em junho ante igual mês do ano passado, segundo divulgou hoje o IBGE. O comércio apresentou resultados positivos também nas vendas acumuladas no primeiro semestre, que cresceram 9,3% ante igual semestre de 2003, e registrou também crescimento de 3,3% em 12 meses até junho. Segundo o IBGE, a taxa mensal e a acumulada no semestre são as mais altas registradas pela pesquisa desde 2001. A pesquisa mostrou também que o segmento de móveis e eletrodomésticos registrou crescimento acima de 30% pelo quarto mês consecutivo, com aumento de 36,3% em junho ante igual mês de 2003. Segundo o documento de divulgação do IBGE, o resultado positivo de junho foi generalizado em todo o País e nos setores pesquisados.