Vendas do comércio varejista crescem 3,9% em dezembro

As vendas do comércio varejista cresceram 3,9% em dezembro de 2008 na comparação com o mesmo mês de 2007, informou nesta terça-feira, 17, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com novembro, as vendas caíram 0,3%. O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções. O comércio fechou o ano de 2008 com uma expansão acumulada nas vendas de 9,1% ante o ano anterior. Em 2007, o varejo havia registrado um crescimento de 9,7% na comparação com 2006. O Índice de Média Móvel Trimestral no comércio varejista registrou queda de 0,77% no trimestre encerrado em dezembro ante o terminado em novembro, segundo o IBGE. O resultado mostrou uma forte desaceleração em relação aos índices de média móvel apurados em novembro (-0,29%) e em outubro (0,39%). O IBGE divulgou também uma revisão no resultado das vendas de novembro ante outubro de -0,7% para -1,0%.