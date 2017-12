Vendas do comércio varejista em SP crescem em janeiro As vendas no comércio varejista da capital paulista aumentaram em janeiro, na comparação com o mesmo período de 2004, conforme levantamento divulgado nesta terça-feira pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). No primeiro mês de 2005, as consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que indica as vendas a prazo, cresceram 6,8% sobre janeiro do ano passado. As consultas ao Usecheque, que indica as vendas à vista, apresentaram alta de 6,1%. Na comparação com dezembro de 2004, quando as vendas sofrem o efeito das festas de fim de ano, foram verificadas fortes quedas, de 17,7% e 33,7%, respectivamente. De acordo com o presidente da ACSP, Guilherme Afif Domingos, a alta constatada na comparação anual foi motivada pelas promoções do início de 2005, principalmente porque as vendas de dezembro ficaram abaixo das expectativas e deixaram os estoques das lojas com uma quantidade de produtos acima do que era esperado. Para os próximos meses, Afif Domingos destaca que os juros altos devem provocar a desaceleração nas vendas e que isso terá reflexos sobre a produção industrial, o emprego e a renda.