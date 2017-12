Vendas do Dia das Mães crescem após dois anos de recuo

Depois de dois anos seguidos de queda, as vendas do Dia das Mães deste ano voltaram ao azul, o que dá mais uma indicação de que a atividade econômica começa a se recuperar.

Vendas parceladas no Dia das Mães caem 5,50%, segundo SPC e CNDL

Dois indicadores de vendas do Dia das Mães, a data mais importante para o comércio depois do Natal, apontam, com resultados numéricos diferentes, para a mesma direção. O volume de vendas na semana passada cresceu 2% em comparação com o mesmo período de 2016, segundo a Serasa Experian, que apura o indicador com base nas consultas recebidas de varejistas.

“O crescimento pode parecer pequeno, mas ele ocorre após dois anos seguidos de queda”, observa o economista responsável pelo indicador da Serasa, Luiz Rabi. Em 2015, as vendas tinham recuado 2,6% sobre o mesmo período de 2014 e no ano passado, 8,4%, em bases anuais. Ele ressalta também que, de acordo com os dados da Serasa, as vendas na outra data comemorativa importante para o varejo neste ano, a Páscoa, as vendas haviam recuado 1,7% na comparação com 2016.

Para Rabi, a recessão ficou para trás e o resultado das vendas do Dia das Mães e o do IBC-Br (uma espécie de prévia do PIB, calculada pelo Banco Central, e que mostrou crescimento de 1,12% no primeiro trimestre) confirmam essa tendência, que é apontada também pelo indicador Boa Vista SCPC. Na semana que antecedeu o Dia das Mães, a entidade registrou aumento de 1,6% no volume de vendas do comércio, também com base nas consultas recebidas, em relação a igual período de 2016.

Também para esse indicador foi o primeiro resultado positivo para a data depois de dois anos seguidos de queda: de 1,2% em 2015 em relação ao ano anterior e de 4,6% em 2016.

“Devagarinho, o varejo está reagindo. O resultado é simbólico e indica que o pior já passou”, afirma Flávio Calife, economista da Boa Vista SCPC. Ele pondera que a base de comparação – o Dia das Mães do ano passado – é fraca.

De toda forma, o motivo mais relevante, na opinião de Calife, para que as vendas voltassem ao azul foi a desaceleração da inflação. “Os lojistas ficaram mais preocupados em vender e não subiram os preços.”

Rabi, da Serasa, acrescenta que a liberação dos recursos das contas inativas do FGTS contribuiu para as vendas. Para ele, o impacto da redução dos juros foi pequeno. Tanto é que o volume de vendas a prazo na semana do Dia das Mães caiu 5,5%, segundo o indicador apurado pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.