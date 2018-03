Vendas do Dia das Mães decepcionam As vendas do Dia das Mães feitas até agora estão frustrando os comerciantes paulistas. Entre os dias 2 e 7, o faturamento das lojas da região metropolitana de São Paulo já tinha caído 7,83% em relação ao ano passado, de acordo com dados de uma sondagem feita pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). A maioria (80%) dos empresários entrevistados afirmou que os resultados estão abaixo do estimado. As vendas de bens duráveis, como eletrodomésticos e móveis, tiveram redução de 7,18%. Os itens semiduráveis (roupas, tecidos e calçados) recuaram 8,03% e os não-duráveis (alimentos, remédios e produtos de higiene e limpeza) caíram 9,46%. A forma de pagamento mais usada até agora foi o cartão de crédito, responsável por 51,43% das vendas. Em seguida, está o cheque pré-datado, adotado em 20,95% das operações e depois o pagamento à vista, 19,05%. De acordo com a pesquisa, 8,57% das compras foram feitas por meio de outras formas de pagamentos, como o carnê.