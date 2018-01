Vendas do Dia dos Pais devem crescer 5%, prevê SPC As vendas relacionadas ao Dia dos Pais devem crescer 5% em relação ao verificado no ano passado, de acordo com previsões do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC Brasil). De acordo com o presidente da SPC Brasil, Araken de Carvalho Novaes, os segmentos de eletroeletrônicos, telefonia celular, calçados e perfumaria deverão ser os mais procurados. Segundo ele, nos primeiros 20 dias de agosto do ano passado, as consultas ao cadastro do SPC cresceram 32,42% sobre o ano anterior, o que significou cerca de 4 milhões de consultas a mais. Na mesma época, as saídas do registro superaram as inclusões em 35,11% . "Como comerciantes temos que ser otimistas, especialmente porque, em datas comemorativas, existe um esforço dos lojistas no sentido de buscar alternativas para estimular os consumidores", afirmou Novaes, lembrando que os consumidores devem encontrar descontos e facilidades quando forem escolher os presentes dos pais.