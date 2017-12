Vendas do Extra aumentam até 25% com saldão Prova de que o consumidor a cada ano prepara melhor seu bolso para as boas oportunidades de compras que surgem após o Natal é o resultado da 6ª Hiperliquidação Extra e Extra Eletro, iniciada em 26 de dezembro. De acordo com o Grupo Pão de Açúcar, as vendas de eletroletrônicos subiram 25% no período, com setores como o de moda feminina, masculina e infantil, cama, mesa e banho e informática apresentando expansões consideráveis. De acordo com nota divulgada à imprensa, a alta, especialmente a registrada entre os eletroeletrônicos, deve-se principalmente à agressiva campanha no crediário realizada pela rede e também às facilidades oferecidas aos portadores do cartão Extra, que puderam dividir o pagamento em até 12 vezes sem juros. Amanhã (3), o Grupo Pão de Açúcar dá início ao "Grande Saldão Extra.com". A ação, que se estenderá até domingo da próxima semana (10), envolve produtos que vão desde eletrônicos até itens de bazar, com descontos que chegam a 50%. Entre as ofertas estão a Câmara Digital E-Vision 123, que passa de R$ 219 para R$ 189 e a TV 29 polegadas Gradiente Stylus, cujo preço passou de R$ 1.799 para R$ 1.699. "Essa ação incrementará em 25% as vendas no site e faz parte de uma agressiva estratégia que desenhamos para 2004", comenta na nota o gerente de Comércio Eletrônico do Extra.com, Jonas Antônio Ferreira. "Estamos muito otimistas para 2004 e planejamos uma série de ações que devem colaborar para o crescimento de vendas no site."