Vendas do McDonald´s caem 3,7% em março O McDonald´s Corp. anunciou que as vendas de mesmas lojas (abertas há mais de um ano) declinaram 3,7% em março em comparação com uma queda de 0,1% em igual período do ano passado. A maior empresa mundial de restaurantes informou em comunicado que as vendas de mesmas lojas caíram 3,6% no primeiro trimestre de 2003 e que as vendas totais em março subiram 5% para US$ 3,7 bilhões, mas que foram afetadas por temores sobre a guerra e a lenta economia. Na Europa, as vendas de mesmas em lojas em março recuaram 5,4% com as vendas totais tendo registrado um salto de 16% para US$ 973,2 milhões. No trimestre, as vendas de mesmas lojas caíram 4,4% enquanto as vendas totais aumentaram 18% para US$ 2,72 bilhões. Nas regiões Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, as vendas de mesmas lojas tiveram uma queda de 9,9% em março, com as vendas totais subindo 1% para US$ 590,5 milhões. No trimestre, as vendas de mesmas lojas declinaram 8,3% enquanto as vendas totais cresceram 4% para US$ 1,7 bilhão. As informações são da agência Dow Jones.